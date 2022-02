Omfattende vannskader på Deichmanske bibliotek i Bjørvika

NTB

Et branntilløp på Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo tirsdag kveld ble stanset av sprinkleranlegget, som dermed førte til vannlekkasje i flere etasjer.

Politiet skriver på Twitter at det skal være omfattende skader på biblioteket.

– Det har brent i en sofa i fjerde etasje. I den forbindelse har sprinkleranlegget blitt utløst, og det har blitt ganske omfattende vannskader, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Politiet sier brannen kan være påsatt.

– Det er for tidlig å si, men at det er et av sporene som følges opp. Det er ikke en naturlig plass det begynner å brenne. Vi håper å danne oss et bilde av hva som har skjedd i løpet av kvelden, sier oppdragsleder Eirik Sannes til NTB.

Flere hundre i bygget

Det var om lag om lag 600 personer i bygget da den automatiske brannalarmen gikk like før 21.30. Biblioteket er åpent til klokken 22.

Politiet avhører vitner og henter inn bilder av videoovervåking for å finne ut hva som skjedde.

Selve brannen spredte seg fra sofaen og opp en vegg. Den gjorde ikke stor skade, men vannet fra sprinkleranlegget har medført omfattende skader. Det dryppet sent mandag kveld vann ut fra bygget og ned på fortauet.

Drypper vann fra bygget

Innsatsleder Eirik Håheim Pedersen sier brannvesenet stengte av vannet da de kom fram, men at store mengder vann allerede hadde fosset ut gjennom anlegget.

– Her er det vann i alle fire etasjeskiller, og det kommer til å dryppe lenge. Heldigvis er det begrenset til lite et område i hver etasje. Vannet renner ikke så mye utover, men ned i etasjeskillene, sier Pedersen til NTB.

I tredjeetasje, som er hardest berørt, er det flyttet unna en del bøker som fikk vann på seg.

– Jeg tror bøkene klarer seg greit, og så blir det nok vannskader på selve bygget. Sprinkleranlegget har fungert som det skal, sier Pedersen.

Oslo kommunen har satt krisestab

Avdelingen i Bjørvika, mellom Oslo S og Operaen, er hovedavdelingen på Deichmanske. Bygget åpnet våren 2020.

Biblioteksjef Knut Skansen forteller at de jobber med å få oversikt og ikke kjenner til skadeomfanget.

– Vi har satt krisestab for å ta tak i situasjonen. Det er ingen indikasjoner på noen personskader, sier han til NTB.

Han sier deler av gulvet i bygget trolig må åpnes og tørkes. Derfor vil biblioteket holde stengt onsdag morgen, men åpne så fort som mulig. Likevel vil trolig deler av bygget være avstengt i flere uker, sier Skansen til Aftenposten.