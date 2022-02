Dagbladet: Støre ber om ny habilitetsvurdering opp mot kronprinsparet

Statsminister Jonas Gahr Støre (andre f.v.) mener han ikke lenger har et tett privat forhold til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit og har bedt om at dette skal vurderes på nytt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber om en ny vurdering av hans habilitet i behandlingen av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits apanasje.

Det skrev han til lovavdelingen i Justisdepartementet i november 2021, skriver Dagbladet.

Sist Støres habilitet i saken ble vurdert var i 2010, da han var utenriksminister. Da ble det vurdert at han var inhabil grunnet et tett privat forhold til kronprinsparet.

Statsministeren mener at omfanget av den private omgangen mellom ham og kronprinsparet har avtatt siden den gang. Han beskriver at det kun har vært enkelte sammenkomster mellom dem siden 2010, samt sporadisk kontakt per SMS.

– Jeg mener at min relasjon til kronprinsparet ikke kan beskrives som et nært personlig forhold, som var formuleringen i Lovavdelingens uttalelse i 2010, skriver Støre i brevet.

13. oktober skrev NTB at Støre åpner for en ny habilitetsvurdering i saken.