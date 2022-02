SV reagerer på manglende oppmøte i spørretimen fra olje- og energiministeren

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen får kritikk for manglende tilstedeværelse på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har ikke vært i Stortingets spontane spørretime siden oktober. Nå vil SV få svar fra henne på andre måter.

– Vi vil at olje- og energiministeren skal komme og svare på spørsmål om den pågående strømpriskrisen, og om hva regjeringen har tenkt å gjøre på lengre sikt for å sikre at ikke vi kommer i en slik situasjon igjen, sier Lars Haltbrekken (SV) til E24.

Hver uke sender regjeringen tre statsråder til den såkalte spontane spørretimen, der stortingsrepresentantene får anledning til å stille spørsmål som statsråden må svare på uten betenkningstid. Denne har ikke olje- og energiministeren møtt i, tross at strømkrisen har vært høyt på agendaen siden regjeringen tiltrådte.

Nå fremmer altså SV en interpellasjon for å få svar på sine spørsmål fra statsråden. En interpellasjon er en annen form for skriftlig spørsmål, oftest et større spørsmål enn vanlig, der statsråden må svare i løpet av en måned. I tillegg settes det av mer tid til debatt enn ved vanlige skriftlige spørsmål.

– Jeg stiller i spontanspørretimen når jeg blir spurt om det. Det er Statsministerens kontor som har ansvar for å kalle inn. Jeg har vært i den ordinære spørretimen nesten hver onsdag siden jeg tiltrådte og besvart alle spørsmål Stortinget har hatt, er svaret fra olje- og energiministeren selv.

Hun legger også til at hun har deltatt i debatter om strømstøtte både i Stortinget og i mediene.

Mandag oppfordret Stavanger Aftenblad på lederplass statsminister Jonas Gahr Støre til å revurdere Mjøs Persens stilling.