Widerøe vant nesten hele Nord-Norge

NTB

Widerøe får alle flyrutene i Nord-Norge fra 1. april 2022, unntatt den mellom Lakselv og Tromsø. Den går til danske DAT.

– Nord-Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Til tross for at vi har hatt kort tid til å planlegge konkurransen, og at pandemien skaper usikre tider, er vi glade for å få på plass nye avtaler for de neste to årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Konkurransen om regionale ruteflyginger i Nord-Norge ble lyst ut sist 30. september 2021, og selskaper i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 14 ruteområder fra 1. april 2022 til 31. mars 2024.