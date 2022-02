Røde Kors-frivillige har lagt ned over 650.000 timer under pandemien

Frivillige fra Røde Kors har lagt ned over 650.000 timer med arbeid under pandemien. På bildet takker Røde Kors-leder Thor-Inge Sveinsvoll noen av de frivillige i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Siden pandemiens start i mars 2020 har frivillige fra Røde Kors lagt ned over 650.000 timer med arbeid.

En fersk rapport som tar for seg innsatsen Røde Kors har stått for som støtteaktør for myndighetene, viser at minst 650.000 frivillige arbeidstimer er lagt ned fra pandemiens start til desember i fjor.

Nær 200 lokale Røde Kors-foreninger har blant annet hjulpet til ved teststasjoner og vaksineringssentre. De har også besøkt eldre, hjulpet barn i sårbare situasjoner som har blitt isolert i hjemmene sine, og bistått helseforetakene med ambulansetjenester.

– Innsatsen fra våre frivillige har vært ekstraordinær, og jeg er utrolig glad for at så mange har brukt av sin fritid til å støtte helsemyndighetene lokalt i den kanskje vanskeligste perioden landet har stått i siden andre verdenskrig, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Fremdeles er over 100 lokalforeninger aktive i ulike arbeidsoppgaver i sin coronarespons.

– Vi i Røde Kors er klare for å fortsette med dette så lenge det er behov for det, sier Sveinsvoll.