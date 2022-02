Telenor klaget inn til Datatilsynet for Myanmar-salg

NTB

En innbygger i Myanmar har klaget inn Telenor til Datatilsynet i Norge på bakgrunn av overlevering av sensitive persondata til kjøperne av virksomheten.

Klageren mener Telenor bryter EUs personvernordning General Data Protection Regulation (GDPR) med salget av datterselskapet i Myanmar til det libanesiske finansselskapet M1 Group.

Årsaken er at Telenor med salget også overleverer kundedataene sine til de nye eierne, heter det i klagen, som er sendt inn av Sands Advokatfirma til Datatilsynet på vegne av den myanmarske borgeren.

Klageren mener salget vil føre til en «farlig overføring av kontroll over sensitive brukerdata» for mer enn 18 millioner brukere. Det hevdes at Telenor har data om kunders navn, adresser, telefonnumre, detaljer om nasjonale registreringskort og anropshistorikk.

Åpner sak

Datatilsynet bekrefter overfor AFP at de har mottatt klagen.

– Som hovedregel undersøker vi alle klager vi mottar, og vi kommer derfor til å åpne sak på bakgrunn av informasjonen vi har fått, sier pressetalsperson Guro Skåltveit i en epost til det franske nyhetsbyrået.

Telenor sier til Dagens Næringsliv at GDPR-forskriften ikke gjelder for Myanmar, og at kundedataene i landet håndteres lokalt av Telenor Myanmar i tråd med det lokale lovverket.

– Ingen kundedata fra Telenor Myanmars kunder behandles i Norge eller EU, og GDPR gjelder ikke for behandlingen av denne kundedataen. Slik situasjonen har utviklet seg, står vi i en konflikt mellom lokale lover på den ene siden og våre verdier, internasjonal lov og menneskerettighetsprinsipper på den andre siden. Dette gjør det umulig for Telenor å fortsette å være i Myanmar, sier kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus.

Krever å få overvåke

Det var i fjor sommer at Telenor inngikk avtale om salg av selskapets mobilvirksomhet i Myanmar til M1 Group for rundt 900 millioner kroner. I tillegg har både Reuters og det lokale nyhetsbyrået Myanmar Now meldt at edelsten- og drivstoffkonglomeratet Shwe Byain Phyu blir medeier. Selskapet har ifølge Myanmar Now tilknytning til militærjuntaen. Den skal ifølge Reuters ha gitt sin velsignelse til salget tidligere i januar.

Telenor forklarte at bakgrunnen for salget var at militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjon. Salget skjedde etter at det ble gjennomført et militærkupp i landet.

Aktivistgrupper frykter at enhver ny eier kan finne på å gå med på militærjuntaens krav om å overlevere mobildata. Det kan potensielt være farlig for regimekritikere som har benyttet seg av Telenor, har seniorforsker Joseph Wilde-Ramsing ved Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) tidligere uttalt til Nettavisen.

– Det haster virkelig å stanse dette salget. Det er stor sannsynlighet for at brukerdataene vil bli overført til parter som ønsker å gjøre skade, sa han.