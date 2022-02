NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 8. februar.

Putin og Macron øyner håp

Russlands president Vladimir Putin sier at han er klar for å inngå kompromiss i Ukraina-krisen og skal se på forslag som Frankrikes president Emmanuel Macron presenterte i et nesten fem timer langt møte i Moskva.

Det fortalte Putin på en felles pressekonferanse med Macron etter midnatt. Begge sa de hadde håp om at man kan finne en løsning på den verste krisen mellom Russland og Vesten siden den kalde krigen.

Bronse til Aleksander Aamodt Kilde

Aleksander Aamodt Kilde (29) tok sin første OL-medalje med bronse i super-G i natt. Nordmannen knallet til fra start og viste et enormt tempo i traseen. Han var i mål på tiden 1.20,36, som ga ham klar ledelse i mål.

Den østerrikske veteranen Matthias Mayer var likevel raskere og suste inn til OL-gull, mens amerikaneren Ryan Cochran-Siegle sikret sølvplassen. Adrian Smiseth Sejersted tok en sterk 4.-plass.

WWF vil ha plasttraktat

Plastproblematikken i verdenshavene gjør at det trengs en internasjonal traktat, heter det i en rapport fra WWF som ble offentliggjort i natt norsk tid.

WWF oppfordrer derfor til samtaler der målet skal være å lage et utkast til en internasjonal enighet rundt plastproblematikken, til FNs miljømøte som starter 28. februar i Nairobi i Kenya. Enhver traktat må føre fram til globale standarder for produksjon og reell gjenvinning av plast, mener WWF.

17.652 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 17.652 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.664 flere enn samme dag i forrige uke.

USA reduserer stålavgift

USA har inngått en avtale med Japan om å redusere avgiften på import av japansk stål. Dermed har USA delvis løst en handelsstrid som startet under tidligere president Donald Trump.

– Jeg er glad for å kunngjøre at avtalen vi har nådd fram til, vil styrke USAs stålindustri og sikre amerikansk arbeidslivs konkurranseevne, og samtidig åpne for større tilgang på billigere stål og fjerne et stort irritasjonsmoment mellom USA og Japan, en av våre viktigste allierte, sier handelsminister Gina Raimondo.

Killi på 7.-plass i Big Air-konkurransen

Johanne Killi (24) ble beste norske på 7.-plass i kvinnenes Big Air-konkurranse i OL i Beijing. Det kinesiske hjemmehåpet Ailing Eileen Gu (18) tok gullet. Franske Tess Ledeux tok sølvet, Sveitsiske Mathilde Gremaud tok bronsemedaljen.

Big Air-øvelsen for kvinnene var for første gang på OL-programmet i år.