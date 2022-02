Nato: Ingen tegn på at Russland planlegger å angripe Baltikum

NTB

Det er ingenting som tyder på at Russland planlegger å gå til angrep mot Estland, Latvia og Litauen, sier lederen for Natos militærkomité.

Det til tross for at spenningsnivået øker i det østlige Europa i frykt for at Russland skal invadere Ukraina.

– Så langt ser vi ingen hensikter, vi forventer ikke noe angrep fra Russland mot Nato-territorium, verken direkte eller via Hviterussland, sier leder for Natos militærkomité, admiral Rob Bauer.

Bauer er mandag i Litauen. Han sier mobiliseringen av russiske styrker i Hviterussland må ses på som en «kombinasjon av muligheter» fra et militært ståsted. Russland skal etter planen starte en ti dager lang felles militærøvelse med Hviterussland senere denne uka. Per i dag er det 30.000 russiske soldater i Hviterussland.

Litauens hærsjef Valdemaras Rupsys sier seg enig i Bauers analyse, og sier han «ikke ser noen direkte trussel verken taktisk eller operasjonelt på nåværende tidspunkt».

Ettersom Nato-soldater er utstasjonert i Litauen, ville det også vært «uansvarlig» og «tåpelig» å true landet, sier Rupsys.