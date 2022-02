Påstand om 14 års fengsel i giftsak i Trondheim

Saken går for Trøndelag tingrett. Arkivfoto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Aktor ber om fengsel i 14 år for en kvinne som er tiltalt for å ha forsøkt å drepe den tidligere ektemannen sin med gift, melder NRK.

I retten har kvinnen i 50-årene nektet for å ha forgiftet mannen elleve ganger med akonitin. Hun nekter i tillegg for å ha bedratt ham for 1,2 millioner kroner ved bruk av bank-ID-en hans, ifølge kanalen.

Ifølge Adresseavisen la aktor, konstituert statsadvokat Eli Nessimo, i prosedyren sin mandag vekt på at kvinnen hadde til hensikt å drepe.

– Det er ikke sikkert at hun ga ham er dødelig dose hver gang, men påtalemyndigheten mener at retten må legge til grunn at hun trodde det, sa aktor.

Saken går for Trøndelag tingrett.