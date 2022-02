NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 7. februar.

Norge kan ta OL-medaljer i flere øvelser

Ragnhild Mowinckel er norsk favoritt til å ta medalje når alpintkvinnene kjører storslalåm mandag morgen, mens Norges to kvinnelige fristilkjørere er klare for finalen i Big Air. Sandra Eie og Johanne Killi ble henholdsvis nummer fire og ti i kvalifiseringen.

På skøytebanen skal kvinnene gå 1.500 meter, og i skiskyting skal kvinnene gå 15 km normaldistanse. I tillegg er det blandet lagkonkurranse i hopp, og Norges curlingduo møter Storbritannia i semifinalen for blandede lag.

Drapssak i Sarpsborg opp for retten

Mandag starter rettssaken mot en østeuropeisk mann på 40 år i Søndre Østfold tingrett. Han er tiltalt for drap på 54 år gamle Geir Kirkerud i Sarpsborg sentrum i september i 2020. Det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern

Tysklands statsminister til Det hvite hus

Tysklands statsminister Olaf Scholz besøker president Joe Biden i Det hvite hus. De to skal blant annet drøfte Ukraina-krisen. Før besøket understreket Scholz at Tyskland ikke vil sende våpen til land i krise og ikke vil sende dødelige våpen til Ukraina.

Klima- og miljøministeren møter flere klimaaktører

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) møter Forum for miljøteknologi om utslippskutt i industrien i Oslo klokken 10. Miljøstiftelsen Bellona overgir rapporten «Biokarbon som klimaløsning» til Barth Eide i 13-tiden, og senere på dagen møter han Norsk Bergindustri for å snakke om mineralenes betydning for grønn omstilling.