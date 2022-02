Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 7. februar.

Unntakstilstand i Canadas hovedstad

Ordføreren i Canadas hovedstad Ottawa har erklært unntakstilstand for å hanskes med koronademonstrantene som okkuoperer sentrum i byen.

Ordfører Jim Watson sier at erklæringen understreker at byen trenger støtte fra andre myndigheter. Det gir byen nye fullmakter når det kommer til innkjøp og hvordan den leverer tjenester, som kan bidra til å gjøre kjøp av utstyr til nødetatene enklere. Den gjenspeiler også «den alvorlige faren og trusselen mot innbyggernes sikkerhet» som demonstrasjonen utgjør, heter det.

Australia åpner grensa for turister om to uker

Etter to år kan turister igjen dra til Australia fra 21. februar. Dermed går det mot slutten for noen av verdens aller strengeste innreiserestriksjoner.

– Betingelsen er at man må ha fått to vaksinedoser for å komme til Australia. Det er regelen. Alle ventes å følge den, sier statsminister Scott Morrison ifølge kringkasteren ABC.

Uvaksinerte må fortsatt søke om unntak og deretter gå i karantene på hotell, om de får tillatelse til å entre landet.

Peng møtte IOC-Bach i Beijing

Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai har truffet IOC-president Thomas Bach ansikt til ansikt i Beijing. I fjor høst var hun lenge borte fra offentligheten.

Peng bekrefter selv møtet med Bach i et intervju med den franske avisen L'Equipe. Sjefen for Den internasjonale olympiske komité (IOC) er i Kina i forbindelse med at landet i disse dager arrangerer vinter-OL.

10.172 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 10.172 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 3.868 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 2.853 nye koronasmittede siste døgn. Det er 1.281 færre enn samme dag forrige uke, men 468 flere enn lørdag.

Marc Overmars sparket i Ajax etter upassende meldinger

Marc Overmars slutter på dagen som sportssjef i Ajax etter å ha sendt upassende tekstmeldinger til flere av klubbens kvinnelige ansatte over en lengre periode, opplyser Ajax i en pressemelding.

– Jeg skammer meg, sier den tidligere fotballstjernen, som vært sportslig leder i den nederlandske klubben siden 2012.