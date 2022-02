Sametingspresidenten på feiring i Oslo: Vondt å lese kommentarfelt

Statsminister Jonas Gahr Støre og Sametingspresident Silje Karine Moutka under feiringen av samenes nasjonaldag i Oslo rådhus søndag morgen.

Sametingspresident Silje Karine Moutka sa det var stort å få feire samenes nasjonaldag i Oslo rådhus, men minnet om at samer fortsatt opplever hets.

– Jeg vil minne om at kommentarfeltene i denne sammenheng viser oss hvor lang vei vi fortsatt har for å gjøre det samiske mer synlig i storsamfunnet, sa Moutka.

Hun holdt en tale i Oslo rådhus under feiringen av samenes nasjonaldag.

– Det gjør meg vondt å lese alle kommentarene i enkelte av de sakene som mediene har laget der det med all tydelighet vises at det fortsatt er fordommer og negative holdninger til det samiske folket, sa hun.

Oppfordring til mediene

Sametingspresidenten feiret dagen sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Dette er min første feiring av den samiske nasjonaldagen som sametingspresident, og det er en glede for meg at jeg får feire her sammen med dere, sa Moutka.

Hun benyttet anledningen til å komme med en oppfordring til mediene. Sametingspresidenten mener det behov for mer om samiske tema i norske medier, samt mer mangfoldige saker og vinklinger enn å lage en kuriøst vinklet sak i året.

– Mine forventninger til mediehusene er derfor at de må gjøre redaksjonell og selvsagt uavhengig nytenking angående dekningen av samiske saker. Da vil våre oppvoksende generasjoner i mindre grad måtte ta byrden med hatefulle kommentarfelt i tilknytning til denne festdagen, sa hun.

– Kom ikke av seg selv

Sametingspresidenten takket også kommuner som Oslo som er med på å fremme samisk språk og kultur.

Hun sendte også en hilsen til alle som feirer dagen på russisk, svensk og finsk side av grensen.

– Å se barn og unge markere denne dagen er noe som rører hjertet mitt. Det å selv kunne feire vårt kulturmangfold på tvers av grensene som et folk, har ikke vært noe som har kommet av seg selv, sa hun.

Under arrangementet i rådhuset holdt også Støre en tale, mens det var kulturelle innslag med barnesang, joik og tale fra en elev ved samisk skole i Oslo.