Ropstad sier han ville utnytte systemet

– Jeg grein mange tårer den dagen, forteller Kjell Ingolf Ropstad om pressekonferansen der han trakk seg som statsråd og partileder i september. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forteller at tiden da han innså at han hadde feilet som forbilde, var tung og at han gråt mye.