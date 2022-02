Ryanair dropper satsing i Norge

NTB

Lavprisflyselskapet Ryanair vil likevel ikke gjennomføre satsingen i Norge som var planlagt foran årets sommersesong.

Ryanair er i ferd med å bygge opp flere titalls nye ruter i Skandinavia. Opprinnelig ville selskapet bygge opp åtte nye ruter fra Oslo, men det blir ikke noe av, melder Flysmart24.

Ryanair blir sittende med tre ruter fra Gardermoen, til London, Vilnius og Katowice.

– Det kan være at det vil benytte flyene sine i andre markeder som gir bedre avkastning enn i Norge. Ryanair kommer til å levere et betydelig underskudd for inneværende regnskapsår, sier analytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

Ryanair har ikke besvart Flysmart24s henvendelser om en kommentar.