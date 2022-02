NTB

En person ble funnet flytende i vannet ved Operaen i Oslo sentrum søndag morgen og ble erklært død etter forsøk på gjenopplivning.

Politi, helse og redningsetaten rykket ut med mange mannskaper til stedet.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noe kriminelt har skjedd, men at de foreløpig ikke vet mer om hva som har skjedd.

Saken oppdateres.