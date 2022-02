NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 6. februar.

Hertuginne Camilla blir dronning når Charles blir konge

Storbritannias dronning Elizabeth vil at hertuginne Camilla får tittelen dronning når prins Charles en dag blir konge. Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sier dronningen i forbindelse med markeringen av de 70 årene hun har sittet ved tronen.

Avgjørelsen vil forme det britiske kongehusets framtid. Når Charles blir konge, vil Camilla krones ved hans side. Det var ventet at Camilla ville få tittelen «Princess Consort»– prinsessegemalinne. Regjerende britiske kongers koner har tidligere vært omtalt som «Queen Consort», en tittel som dronning Elizabeth nå åpner for at Camilla også får.

Kvinne nekter straffskyld etter drapsforsøk på Bømlo

Kvinnen i 60-årene som er siktet for drapsforsøk på en mann i 70-årene på Bremnes i Bømlo kommune i Vestland, nekter straffskyld.

– Hun erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen, sier kvinnens forsvarer Erik Lea til Bergens Tidende etter avhør lørdag kveld.

Mannen ble påført stikkskader og er alvorlig skadd. Politiet har ingen ytterligere opplysninger om skadeomfanget og sier det er for tidlig å si noe om foranledning eller motiv.

USA: Russland har bygget opp 70 prosent av invasjonsstyrken

Russland har samlet rundt 70 prosent av styrkene de trenger for å innlede en fullskala invasjon av Ukraina, sier amerikanske tjenestepersoner til Reuters. I løpet av de siste to ukene har antall taktiske bataljoner i grenseregionen økt fra 60 til 83, og ytterligere 14 er på vei, sier to anonyme tjenestepersoner til nyhetsbyrået.

Tjenestepersonene mener at forholdene vil ligge best til rette for transport av militærenheter fra rundt midten av februar og til utgangen av mars. Det, kombinert med det voksende antallet russiske styrker i nærheten av Ukraina, kan bety at vinduet for diplomati er i ferd med å lukkes, heter det.

13.143 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 13.143 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.827 færre smittetilfeller enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 2.385 nye koronasmittede i siste døgn. Det er 280 færre enn samme dag forrige uke, og 523 færre enn fredag.

Rekordmange alvorlig syke koronapasienter i Israel

Det har aldri vært innlagt like mange koronapasienter med alvorlig sykdomsforløp på israelske sykehus som nå, ifølge landets myndigheter. Lørdag kveld ble 1.229 pasienter behandlet for alvorlig covid-19-sykdom, det høyeste antallet på samme tid siden pandemien brøt ut. Den forrige toppen var 26. januar 2021 med rundt 1.185.

Israelske sykehus sliter med å takle presset. Heldigvis er det samtidig tegn til at omikronbølgen gradvis er i ferd med å dabbe av i landet. Det ligger an til å bli ytterligere lettelser i koronarestriksjonene fra mandag av.