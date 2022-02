Høyre krever svar fra samferdselsministeren om Fornebubanen

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg vil be om pause i forhandlingene om Oslopakke 3. Hun mener det må avklares om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ta 70 prosent av de reelle kostnadene til Fornebubanen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

En ny kostnadssprekk for Fornebubanen kom som en overraskelse for dem som forhandler om finansieringen av den. Høyre krever svar fra samferdselsministeren.

Mandag ble det kjent at de forventede prosjektkostnadene til Fornebubanen er ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet. Det kom som en overraskelse på Høyres gruppeleder i bystyret Oslo Anne Haabeth Rygg, som i flere uker har forhandlet om hvordan banen og andre kollektivprosjekter skal betales, skriver Aftenposten.

Hun mener det må vurderes om det er noe poeng i å fortsette forhandlingene før de får avklart om regjeringen vil betale 70 prosent av de store kollektivprosjektene rundt byene, noe Ap lovet i valgkampen.

– Det er et sprikende punkt å få vite om Ap holder ord. Uten det sitter vi og forhandler litt i blinde, sier Rygg og viser til at det betyr veldig mye for bompengebelastningen.

Samferdselsdepartementet opplyser at kostnadsøkninger ikke er statens ansvar.

– I henhold til retningslinjene for ordningen skal ikke staten være med på å dekke kostnadsøkninger. Dette er noe lokale myndigheter selv må håndtere, skriver statssekretær Mette Gundersen (Ap) i et svar til Aftenposten.