FHI med tiltakspakker mot nye smittebølger

NTB

Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt fram utkast til fem ulike tiltakspakker for regjeringen som kan tas i bruk avhengig av hvordan pandemien utvikler seg.

Tiltakene spenner fra en normal hverdag til en situasjon med et svært høyt tiltaksnivå og skal gjøre regjeringen forberedt på nye smittebølger, skriver Aftenposten.

På de laveste tiltaksnivåene blir det blant annet påbudt med munnbind på kollektivtransport, bordservering og avstand på restauranter og antallsbegrensninger på private og offentlige arrangement.

På det høyeste tiltaksnivået, der pandemien er på sitt verste, begrenses i tillegg besøk i private hjem til fem til ti gjester, alle ikke-nødvendige butikker og kjøpesenter stenges, det samme gjør restauranter. Det innføres også forbud mot arrangementer, og det blir gult nivå på skoler, med vurdering om rødt nivå lokalt.

– Pandemien er uforutsigbar. Vi må ha god beredskap fremover og ta høyde for at det kan skje endringer i utviklingen som gjør at vi må ta i bruk tiltak igjen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til avisen.

FHI mener nasjonale tiltak må vurderes ut fra sykdomsbyrdens utvikling, kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene, oppdatert kunnskap om smitteverntiltak, usikkerhet rundt pandemiens utvikling, forsvarlig drift av offentlige tjenester, inkludert sykefravær i befolkningen, og beskyttelse av økonomien.