To personer hentet ned fra Lakstinden

NTB

To personer som hadde gått seg fast ved Lakstinden vest for Tromsø, har blitt reddet ned i god behold, opplyser Hovedredningssentralen.

Glatt føre gjorde at de to gikk seg fast. Aksjonen for å hente dem ned startet rundt klokken 19 lørdag kveld, og i 1-tiden var oppdraget fullført.

– Det tok sin tid, men nå har Tromsø Alpine redningsgruppe fått ned de to personene som hadde gått seg fast ved Lakstinden på glatt føre. Ingen ble skadd. Takk for god og iherdig innsats, melder Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge på Twitter.

Ifølge Nordlys var dette det andre oppdraget HRS hadde på Lakstinden lørdag.