Vet ikke hvor mange barn som vil få «lang-covid»

Svært få barn blir alvorlig syke av coronavirus, men hvor mange vil lide av «lang-covid»? – Skummelt å tenke på, sier lege og forsker Arne Søraas.

– Vi vet fortsatt svært lite om barn og unge. Det virker som de blir mindre akutt syke av viruset enn voksne, men vi vet ikke så mye om langtidsvirkningene av viruset. Forskning fra USA viser at de finner viruset i hjernen også hos barn, sier lege og forsker Arne Søraas til Utdanningsnytt.no.

Søraas leder Koronastudien ved Oslo universitetssykehus, som følger 150.000 nordmenn gjennom pandemien. Litt over ti prosent av deltakerne i Koronastudien har oppgitt at de har hatt problemer med hukommelsen etter å ha vært syke som følge av coronavirus.

Nå uttrykker han bekymring for hvilke effekter «lang-covid» vil ha på barn og unge.

Mange vil få det

Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider opplever barn og ungdom et mildt sykdomsløp ved coronasmitte, og svært få barn blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer.

Søraas påpeker at mange barn og unge vil få «Lang-covid», men at det er vanskelig å forutse akkurat hvor mange det vil gjelde. Til Utdanningsnytt.no sier Søraas at et finsk ekspertpanel mener at minst to prosent av barn og unge vil lide av «lang-covid».

– Det er jo skummelt å tenke på hvor mange barn og unge som kan bli rammet av senskader etter corona. Det virker som «lang-covid» kan ramme alle, sier Søraas ifølge Utdanningsnytt.no.

Dystre påstander i USA

Children’s Hospital Los Angeles i USA mottok nylig et stipend på 8,3 millioner dollar, som tilsvarer rundt 70 millioner kroner, fra National Institutes of Health for å forske på hvordan «lang-covid» rammer barn og ungdom. Det skriver CBS Los Angeles.

Forskerne skal jobbe med å avdekke risikofaktorer og forsøke å finne den mest effektive metoden for å behandle og forebygge «lang-covid» i den yngre delen av befolkningen.

– Vi regner med at fem til 15 prosent av coronasmittet ungdom vil utvikle «lang-covid», sa hovedforskeren ved Children’s Hospital Los Angeles, Dr. David Warburton, under en uttalelse i forbindelse med utdelingen av stipendet.

Stipendet skal også dekke forskning på andre tilstander som er følger av coronasykdom.