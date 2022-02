Kvinne siktet for drapsforsøk etter voldshendelse på Bømlo

NTB

En kvinne i 60-årene er siktet for drapsforsøk etter at en mann i 70-årene ble fraktet til Haukeland sjukehus med stikkskader.

Politiet har sperret av boligen der hendelsen formentlig har skjedd, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding. Hendelsen skjedde på Bremnes i Bømlo kommune i Vestland.

– Det er tatt beslag i en kniv, som vil bli undersøkt nærmere. Vi ønsker ikke å kommentere detaljer rundt beslag i saken utover dette. Politiet er ikke kjent med at det var vitner til selve handlingen, men vi har snakket med personer som har status som vitner, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

De involverte har ingen familiær relasjon, ifølge politiet.

– Det er for tidlig å si noe om hvilken relasjon de to har hatt, men politiet vet at de kjente hverandre, forklarer Soma.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.39 lørdag. Alle nødetatene rykket til stedet, og politiet pågrep kvinnen like etter klokken 15. Pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Den skadde mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus.

– Vedkommende har fått stikkskader, og er som følge av det alvorlig skadd. Politiet har ingen ytterligere opplysninger om skadeomfanget, sier Soma.

Den siktede kvinnen er foreløpig ikke avhørt.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen og kan ikke spekulere i foranledning eller motiv, sier Soma, og legger til at politiet er interessert i tips i saken.