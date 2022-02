Kreftforeningen med hederspris til Bjørn Einar Romøren og Kristian Jørgensen

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, flankert av Kristian Jørgensen t.h. og Bjørn Einar Romøren som er tildelt Kreftforeningens hederspris for deres innsats for åpenhet blant menn om kreft. Les mer Lukk

NTB

De to «kreftkompisene» Bjørn Einar Romøren og Kristian Jørgensen får Kreftforeningens hederspris for innsatsen for åpenhet blant menn om kreft.