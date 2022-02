Tenåring uten munnbind ble dyttet i matbutikk

NTB

En tenåring ble dyttet fordi han ikke hadde på seg munnbind på en matbutikk i Trondheim, melder politiet.

Hendelsen har skjedd på en Rema 1000-butikk, ifølge politiet.

Klokken 19 skriver politiet på Twitter at det skal ha vært snakk om mer et dytt enn et slag. Det er ingen personskade.

– Det var en gutt i tenårene som ble slått til. Det går bra med ham, og det var også han som ringte selv til politiet etter hendelsen. Den mistenkte har forlatt butikken, så nå er vi på stedet for å starte undersøkelser, sa operasjonsleder Ellen Maria Brende til Nettavisen i 18-tiden.

Hun sier politiet nå skal snakke nærmere med den fornærmede tenåringen.

– Det vi vet er at den fornærmede fikk beskjed om at «det er påbudt med munnbind på butikken», så ble han slått til etter det, sier hun.