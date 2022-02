Nå er det avgjort: Arbeiderpartiet går inn for å løse opp Viken

Et overveldende flertall stemte for å splitte opp storfylket under representantskapsmøtet i Viken Arbeiderparti lørdag.Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Et overveldende flertall stemte for å splitte opp storfylket under representantskapsmøtet i Viken Arbeiderparti lørdag.