Mann i 20-årene hardt skadd i ulykke i Skien – totalt sju til sykehus

NTB

En person fikk livreddende førstehjelp og totalt sju ble fraktet til sykehus etter en frontkollisjon i Skien lørdag. Tre biler var involvert i ulykken.

Politiet meldte om ulykken klokken 12.26. Totalt ble sju personer fraktet til sykehus. En av dem er en hardt skadd mann i 20-årene, opplyser politiet.

Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet og mannen ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

– Det er to biler som har kollidert, og så ligger det en på taket i grøfta, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Veien blir trolig stengt i flere timer mens politiet arbeider på stedet.

– Vi er over i en fase og prøver å få oversikt over åsted og biler. Siden det er en alvorlig ulykke flytter vi dem ikke ennå. Ulykkesgruppa er på vei og muligens krimteknikere også, da er det bedre å stenge veien, sier Johnsrud.

Det har ikke kommet meldinger om at det er spesielt glatt på stedet. Politiet opplyser at ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring fordi biler hadde stanset for å kjøre inn på en parkeringsplass.

– Det kom en bil i motgående og bilen som skulle kjøre forbi de andre bremser, treffer først en av bilene som står stille for deretter å frontkollidere med bilen som kom imot, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.