Canada: Støre og Trudeau diskuterte russisk aggressivitet og destabilisering

Canadas statsminister Justin Trudeau. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Canadas statsminister Justin Trudeau diskuterte den anspente situasjonen i Øst-Europa i en telefonsamtale fredag.

Samtalen var den første Støre har hatt med Trudeau siden han ble statsminister.

– La oss holde kontakten, Jonas, skriver Canadas statsminister på Twitter.

I et sammendrag av samtalen skriver Trudeaus kontor at de to bekreftet det nære forholdet og behovet for samarbeid.

– Statsministrene delte sine bekymringer om Russlands aggressive og destabiliserende handlinger i og rundt Ukraina og understreket behovet for at Russland konstruktivt tar del i diplomatiet, skriver Trudeaus kontor.

Løfte til land som vil bli del av Nato

Det er frykt i Nato for en russisk invasjon i Ukraina, noe russerne på det sterkeste har avvist tross troppeforflytninger til grensen.

– Vi deler bekymringen for russisk styrkeoppbygging mot Ukraina og støtter det diplomatiske arbeidet som pågår for å unngå at det kommer til en militær konflikt. Jeg delte norske erfaringer med naboskapet med Russland. Vi er enige om at det må være et tett samarbeid i Nato om sikkerhetspolitiske spørsmål, sier Støre.

Videre vises det til at Trudeau la vekt på styrken i et forent Nato. Begge ledere la også vekt på at alle land har rett til selv å velge hvordan de vil organisere sikkerhetspolitikken.

Det kan leses som et klart signal om at Canada og Norge er enig om at Ukraina må få bli del av Nato hvis landet ønsker, noe Russland krever ikke skal skje.

Også Sverige og Finland har vært opptatt av å understreke denne rettigheten i den anspente situasjonen i Europa.

Takket Canada for samarbeid

Statsministrene snakket også om situasjonen i Afghanistan og behovet for å styrke menneskerettighetene der, samt coronapandemien og klimaendringer.

Støre opplyser at han takket Canada for samarbeidet om den globale pandemidugnaden.

Toppmøtet om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne var også tema i samtalene. Norge, Ghana og International Disability Alliance (IDA) skal sammen være vertskap for toppmøtet 16. til 17. februar 2022.

– Det vil være et betydelig bidrag til arbeidet med å styrke inkluderingen av personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må alle gjøre vårt for å sørge for at det blir vellykket, sier Støre.