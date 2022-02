NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 5. februar.

Representantskapet i Viken Ap møtes

En endelig avgjørelse om Viken Aps syn på en mulig oppsplitting av fylket blir fattet på et digitalt representantskapsmøte lørdag klokken 12. Buskerud Arbeiderpartis Martin Kolberg, som leder samarbeidsutvalget, skal legge til rette for avstemningen i representantskapet. Samarbeidsutvalget innstiller på å løse opp fylket.

Johaug kan ta sitt første individuelle OL-gull

OL går i gang for fullt, og Therese Johaug får sjansen til å ta sitt første individuelle OL-gull allerede i den første langrennsøvelsen i lekene – skiathlon for kvinner. For å ta gullet må hun slå erkerivalen, svenske Frida Karlsson. Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga er de to andre norske jentene på startstrek. Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng, som opprinnelig var aktuelle for distansen, sitter begge koronafast i Italia.

Flere nordmenn kan ta medalje i OL

Lørdag er det også 3.000 meter for kvinner på skøyter, hvor norske Ragne Wiklund går i nest siste par. I skiskyting er det blandet stafett 4 x 6 km for kvinner og menn, og det er hopp for kvinner.

Melby taler til Venstres landsstyremøte

I helgen er det landsstyremøte for Venstre, og partileder Guri Melby taler lørdag fra klokken 12. Tema for talen er blant annet regjeringens håndtering av pandemien, strømkrisen og nye sosiale rettigheter for næringsdrivende.

Reformkonferanse i Den katolske kirke i Tyskland

Kirkeledere i Den katolske kirke i Tyskland avslutter en konferanse om reform, kort tid etter at en omfattende rapport om overgrep i erkebispedømmet München ble offentliggjort. Det ventes en pressekonferanse etter at konferansen er ferdig.