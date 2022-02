MDG vil at bilistene skal betale for billigere buss

Bompengene må økes betydelig for å skaffe penger til kollektivtrafikken, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG i Oslo vil senke prisene hos kollektivselskapet Ruter ved å sende regningen til bilistene og håper partiene i Oslopakke 3-forhandlingene blir med på det.

– En viktig prioritet for oss i Oslopakke 3-forhandlingene med Viken er å få redusert enkeltbillettprisene med 20 prosent, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) til Aftenposten.

Ved månedsskiftet økte Ruter prisen på en enkeltbillett med 1 krone til 39 kroner for én sone. Prisen på en enkeltbilletten har økt med 9 kroner de siste sju årene, ifølge avisen.

Prisen justeres opp for å dekke inn økte kostnader, og for senke billettprisen trengs dermed penger fra andre steder enn Ruters budsjett.

Stav mener billigere enkeltbilletter og en utvidelse av familierabatten inn i Oslopakke 3 er løsningen. Det trengs om lag 246 millioner hvert år for å sette ned prisen på en enkeltbillett med 20 prosent til 31 kroner, ifølge Ruter.

Medregnet en utvidet familierabatt anslår Stav kostnaden til 300 millioner.

– Det er ikke noen tvil om at bompengene må økes betydelig. Det er nødvendig både for å redusere utslippene og biltrafikken og for å finansiere kollektivsatsinger, sier hun.