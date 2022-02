Kilder til VG: Hjemmekontorpåbudet oppheves

Påbudet om hjemmekontor er ifølge VG et av koronatiltakene som oppheves når regjeringen holder ny pressekonferanse om tiltakene tirsdag kveld. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Tirsdag kveld holder regjeringen en pressekonferanse om koronatiltakene. Ifølge VG er påbudet om hjemmekontor et av tiltakene som fjernes.

Skjenkingen utvides og det ligger an til at påbudet om hjemmekontor fjernes, sier ikke navngitte kilder til avisen.

Tidligere mandag kveld meldte Dagbladet at nær sagt alle restriksjoner, utenom munnbind og meteren, vil fjernes.

Ingen av disse opplysningene er bekreftet av regjeringen, men det er varslet betydelige lettelser.

NHO har tidligere sagt til NTB at de forventer at påbud om hjemmekontor oppheves og at skjenketiden i det minste utvides til midnatt.