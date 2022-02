Årets fredspriskandidater snart klare

Fjorårets fredspris ble tildelt journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov, som kjemper for ytringsfrihet i sine respektive hjemland, Filippinene og Russland. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris i år er ute, men først i mars blir det klart hvor mange som står på lista.

I fjor kom det inn 329 forslag til kandidater, mens rekorden ble satt i 2016 med 376 nominerte.

Hvor mange forslag som har kommet inn i år, kunne Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad mandag ikke svare på.

– Fristen går først ut ved midnatt, så vi har ingen oversikt ennå, sier han til NTB.

– Vi går for øvrig ikke ut med tall før etter det første komitémøtet, som er 4. mars, sier Njølstad, som også er direktør ved Nobelinstituttet.

Tikhanovskaja og WikiLeaks

Noen kandidater er imidlertid alt kjent, blant dem den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja som er nominert av KrF-leder Olaug Bollestad og stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Frps Erlend Wiborg har i år som i fjor nominert Nato, og han mener også at den iranske journalisten og aktivisten Masih Alinejad, som kjemper for kvinners rettigheter, er en fredspris verdig.

Rødts leder Bjørnar Moxnes og stortingsrepresentant Sofie Marhaug har nominert WikiLeaks og varsleren Chelsea Manning, mens MDG-leder Une Bastholm mener prisen bør deles mellom Det internasjonale naturpanelet og 95 år gamle David Attenborough.

Arktisk råd og Myanmar

Fire stortingspolitikere fra Nord-Norge – Bård Ludvig Thorheim (H), Willfred Nordlund (Sp), Marianne Sivertsen Næss (Ap) og Øystein Mathisen (Ap) – har gått sammen om å nominere Arktisk råd, mens Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo mener prisen bør gå til skolesammenslutningen United World Colleges (UWC).

De seks norske professorene Kristian Stokke, Mette Andersen, Benedicte Bull, Kenneth Bo Nielsen, Karen OŽBrian og Olle Törnquist har nominert Civil Disobedience Movement (CDM) i Myanmar, som på fredelig vis står opp mot militærjuntaen i landet.

Hvem av disse, og hvilke øvrige kandidater Nobelkomiteens medlemmer får presentert når de samles 4. mars, vet ennå ingen.

I siste liten

Mandag ettermiddag kom det inn en liten håndfull nominasjoner. Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (R) nominerte organisasjonene Al Haq og B'Tselem. De jobber med menneskerettigheter i palestinske områder og i Israel.

Venstre-leder Guri Melby har nominert øystaten Tuvalus utenriksminister Simon Kofe, mannen som ble verdenskjent da han sto med vann til knærne mens han talte til klimakonferansen i Glasgow over video.

Pave Frans fikk nok en gang en nominasjon, denne gangen av KrFs stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein. Paven var nær å få den gjeve prisen i 2014 da Malala Yousafzai til slutt ble vinneren. Ulstein nominerer paven for hans arbeid for fred og forsoning, samt hans engasjement for å løse klimakrisen.

Lukes ut

Tradisjonen tro vil Nobelinstituttets sekretariat først foreta en grovsortering for å luke ut kandidater som ikke oppfyller kriteriene for å få den gjeve prisen.

Komiteens medlemmer, som selv kan foreslå kandidater helt fram til det første møtet, begynner deretter arbeidet med å utarbeide en kortliste over dem de mener er verdige.

Komiteens faste konsulenter, samt eventuelt andre norske eller utenlandske eksperter, blir så bedt om å gå kandidatene på kortlisten etter i sømmene og skrive en vurdering av dem.

Disse vurderingene blir deretter diskutert i komiteen, som vanligvis fatter en beslutning i begynnelsen av oktober. Prisvinneren kunngjøres vanligvis rundt 10. oktober.

Hittil har prisen gått til 91 menn, 18 kvinner og 25 organisasjoner.