Helgens uvær gjorde skade for 200 millioner kroner

NTB

Det er meldt inn rundt 3.000 skademeldinger til forsikringsselskapene etter uværet i helgen. Erstatningene er så langt anslått til rundt 200 millioner kroner.

– Det viser foreløpige tall fra Norsk Naturskadepool, men det er fortsatt en tidlig fase, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

De venter flere skademeldinger i dagene som kommer.

– Mange holdt seg for eksempel borte fra hyttene sine på grunn av dårlig værmelding. Dermed er det nok en rekke skader som ennå ikke er oppdaget, sier Neverdal.

Helgens uvær ser ut til å ha forårsaket langt flere skader enn ekstremværet Gyda, som traff deler av landet hardt tidligere i måneden.

Denne gang ser det ut til at Rogaland og Vestland har fått flest skader.

Smadrede biler og knuste båter

Forsikringsselskapene If (over 650), Tryg (420) og Gjensidige (670) hadde mandag samlet mottatt over 1.600 skademeldinger.

Hos If har det kommet inn flere meldinger om vannskader etter lørdagens regn, men det er klart flest vindskader som er meldt. Vind og vindkast har gjort mye skade rundt om i Sør-Norge og ødelagt tak på hus, smadret biler og knust båter.

– Det er altfor tidlig å spekulere på hva alle skadene utgjør i kroner og øre, utover at det blir noe med «millioner kroner» til slutt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Det er lenge siden det har vært så mange skader på én gang. I forhold til Gyda, som ble definert som ekstremvær, fikk vi inn 350 skader på to uker. Nå på to uker har fått inn mange, mange flere, sier Clementz.

Han forteller at mens ekstremværet Gyda ga en høyere andel større skader, har helgens uvær gitt svært mange småskader, og et stort område er rammet.

Tak, trær og trampoliner

Gjensidige sier de kan fastslå at sluttregningen blir på mange titalls millioner kroner. De opplyser at en gjennomsnittserstatning for en stormskade pleier å ligge på 40.000 til 50.000 kroner.

Tryg Forsikring estimerer at skadekostnadene som er meldt inn til dem, så langt ligger på rundt 20 millioner kroner, men opplyser at beløpet vil kunne endre seg når skadene undersøkes nærmere.

– Det er flest stormskader, hvor alt fra takplater og løse gjenstander til trær og trampoliner har blitt tatt av vinden og truffet bygninger og biler, men vi har også mange båtskader, vannskader, og rasskader. Geografisk strekker skadeområdet seg fra Vestland til Oslofjorden, med flest i Rogaland, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg.

Totalt har Tryg hittil registrert 350 skader på bygninger, 50 bilskader og 20 båtskader.