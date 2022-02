NHO venter store coronalettelser

Hjemmekontor har vært normalen for veldig mange under coronapandemien. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Slutt på påbud om hjemmekontor og skjenking iallfall til midnatt er noe av det NHO forventer når regjeringen letter på coronatiltakene.

Lettelsene gjøres kjent på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi er spente, og vi har store forventninger. Vi forventer at regjeringen lytter til FHI, og at de åpner samfunnet og legger til rette for normal forretningsdrift. Vi må lære oss å leve med pandemien, sier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv.

– Vi tenker at det er riktig å gå så langt som faglige myndigheter anbefaler. Og da er det ikke unaturlig å se til Danmark, sier Melsom til NTB.

Nylig ble det kjent at Danmark ikke lenger regner covid-19 som en samfunnskritisk sykdom, og landet har opphevet stort sett alle restriksjoner.

Nei til hjemmekontor

Et sentralt ønske fra NHO er oppheving av påbudet om hjemmekontor.

En medlemsundersøkelse viser at 61 prosent av bedriftene der de ansatte har mulighet til å jobbe hjemmefra, frykter for de ansattes trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø ved ny runde med hjemmekontor. Samtidig frykter 56 prosent også lavere effektivitet.

– Dette er et alvorlig varsku, og det er en markant endring fra tidligere, sier Nina Melsom.

Iallfall til midnatt

NHO mener også at skjenkestoppen klokka 23 må bort.

– Vi har en forventning om at de nasjonale bestemmelsene oppheves, og iallfall at skjenkingen forlenges til midnatt. Den lille timen har mye å si, sier Melsom.

Tiden er også kommet for å myke opp både antalls- og avstandsbegrensninger, mener hun.

– Vi er der at vi kan åpne samfunnet sånn at vi er tilbake til før mars 2020. Bedriftene våre er opptatt av at vi kommer over i en normalsituasjon, sier Melsom.

Lønnsstøtteordningen gjelder i utgangspunktet ut februar.

– Men hvis ikke bedriftene kan drive som normalt, er det behov for kompensasjon, understreker Nina Melsom.