Politiet mener Breivik-uttalelser i Ap-møte ikke var «hatefulle»

NTB

To tenåringsgutter er mistenkt for å ha krasjet et digitalt Ap-møte og kommet med støtteerklæringer til terroristen Anders Behring Breivik.

Hendelsen fant sted 20. januar i år, under et digitalt medlemsmøte for Ap og AUF i Tromsø.

Politiet har funnet at handlingen ikke omfattes av straffelovens paragraf om hatefulle ytringer, men at den kan rammes av paragrafen om hensynsløs atferd.

– Saken vil etterforskes videre med sikte på blant annet å avklare hva som har vært foranledningen til at de involverte personene tok seg inn på møtet og hva slags motivasjon de har hatt for å fremsette slike ytringer, sier politifullmektig Victoria Nygård i seksjon for påtale i Troms politidistrikt til Nordlys.

De to mistenkte er gutter på henholdsvis 14 og 15 år – rett under og over den kriminelle lavalderen. Nygård forteller at politiet trolig vil følge opp saken i et forebyggende spor.