Statens vegvesen advarer mot juks med EU-kontroll

NTB

De siste månedene har Statens vegvesen avdekket mange titall falske EU-kontroller på kjøretøy i flere fylker. De er bekymret for store mørketall.

– EU-kontrollen er et viktig bidrag til å avdekke trafikkfarlige biler. Verksteder som utfører EU-kontroll, har et stort ansvar for å luke ut disse bilene. Statens vegvesen ser svært alvorlig på at enkelte virksomheter og kontrollører jukser med EU-kontrollene, sier Einar Eskilt i Statens vegvesen i en pressemelding.

I kontroller i Innlandet og Telemark har Statens vegvesen avdekket 180 fiktive kontroller i høst og vinter. Jukset kan være at bilen er meldt inn som godkjent helt uten kontroll, eller at åpenbare feil og mangler ikke har blitt registrert. I noen tilfeller har kunder betalt direkte til kontrolløren. Da avdekkes ikke feil i bremser, dekk og felg, farlig rust i den bærende konstruksjonen, eller skader som påvirker sikten, for å nevne noen.

– Det er dessverre mange biler på veien som aldri burde vært der i den tilstanden de er i, sier Eskilt.