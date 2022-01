NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 31. januar.

Samarbeidsutvalget i Viken Ap har møte

Debatten om å oppløse Viken raser i Arbeiderpartiet. Flere lokallag i Akershus Ap har gått imot fylkesstyrets vedtak om å beholde storfylket, og mandag klokken 18.30 skal samarbeidsutvalget diskutere saken. I samarbeidsutvalget stiller fem representanter for hvert av de tre fylkeslagene Buskerud, Østfold og Arbeiderpartiet. Møtet kan bli avgjørende for om Viken oppløses eller ikke.

Fristen for å nominerer kandidater til Nobels fredspris utløper

Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris utløper mandag 31. januar. David Attenborough, Svetlana Tikhanovskaja og WikiLeaks/Chelsea Manning er blant de nominerte som er blitt gjort kjent hittil.

Ankesak for 43-åring som er dømt for dobbeltdrap i Stavanger

En mann (43) ble i oktober i fjor dømt til 21 års fengsel for å ha drept ekskona og hennes nye kjæreste med kniv på Storhaug i Stavanger i juni i fjor. 43-åringen har anket dommen. Mandag starter behandlingen av saken i lagmannsretten.

FNs sikkerhetsråd diskuterer Ukraina-krisen

Sikkerhetsrådet møtes klokken 16 norsk tid for å diskutere den pågående krisen langs den ukrainsk-russiske grensen. USAs FN-ambassadør har gjort det klart på forhånd at han vil forsøke å legge et tungt press på Russland.

Lettelser for uvaksinerte i Østerrike

Uvaksinerte får lov til å forlate hjemmene sine uten en spesifikk grunn, men vil likevel være utestengt fra en rekke offentlige steder i Østerrike, få dager før påbudet om koronavaksine for alle over 18 år trer i kraft.