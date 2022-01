NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 31. januar.

14.040 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 14.040 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.394 flere tilfeller enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 4.065 nye koronasmittede siste døgn. Det er 1.525 flere enn samme dag forrige uke.

Sosialistseier i Portugal

Det regjerende Sosialistpartiet (PS) har med stor margin vunnet gårsdagens valg på ny nasjonalforsamling i Portugal. Det viste resultater som ble kunngjort i natt.

PS fikk 42 prosent av stemmene og har med det sikret seg 117 av de 230 plassene i nasjonalforsamlingen. Det er ni seter mer enn partiet har hatt til nå, og ett sete enn kravet for å sikre absolutt flertall. Landets største opposisjonsparti, sentrum-høyrepartiet Sosialdemokratene (PSD) har fått i underkant av 30 prosent av stemmene.

Minst 18 døde i styrtregn i Brasil

Minst 18 personer har mistet livet i styrtregn i delstaten São Paulo i Brasil i helgen. Det opplyste myndighetene i natt norsk tid.

De siste dagene har det regner kraftig i delstaten, som er landets mest folkerike med over 40 millioner mennesker. For tre uker siden mistet minst ti personer livet i jordskred og oversvømmelser i nabodelstaten Minas Gerais.

Ny seier for Minnesota Wild

Minnesota Wild tok nok en seier i NHL natt til i dag norsk tid. Mats Zuccarello og Wild vant til slutt 4–3 over New York Islanders.

Nordmannen, som har storspilt for Wild denne sesongen, fikk denne gangen ikke verken scoringer eller assists i kampen, men noterte seg for to minutters utvisning i siste periode.

Ni døde i Las Vegas

Ni personer mistet livet og flere ble skadd da en bilfører i høy hastighet kjørte på rødt lys i Las Vegas og kjørte inn i fem biler. Det opplyste politiet i natt norsk tid.

Sjåføren som forårsaket hendelsen, og en passasjer i bilen hans, er blant de døde. En av de skadde ble sendt til sykehus i kritisk tilstand. Politiet prøver nå å slå fast om sjåføren som utløste kollisjonen, kan ha kjørt i påvirket tilstand.

Politiet stoppet bil med ungdommer på rømmen

Politiet i Agder stoppet natt til mandag en stjålet bil med flere mindreårige i. Alle var på rømmen fra forskjellige institusjoner.

Bilen ble stoppet i Kristiansand og det befant seg to på 12 år, en på 13 år og en på 14 år i bilen. Alle de fire er tatt hånd om og saken blir fulgt opp av politiet.