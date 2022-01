Kraftig brems i vaksineringstempoet

Vaksinetempoet i Norge synker. En av årsakene er at det er for få som lar seg vaksinere, både med dose én og med tredje dose. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Siden nyttår har det vært høyt tempo på vaksineringen med dose tre i Norge. Den siste uken har det imidlertid gått sakte.

En av årsakene er at kommunene sliter med å finne nok armer å sette vaksinene i, skriver Aftenposten.

De ulike statsforvalterne hadde over nyttår et møte med helsemyndighetene og flere andre etater. Der ramset de opp årsakene til at tempoet synker:

Kommunene mangler folk å vaksinere. Flere har ikke gått lenge nok før de kan få dose tre. Noen møter ikke opp til timen, og mange er skeptiske til å ta boosterdosen.

Helsemyndighetene mener det viktigste nå er å vaksinere flest mulig med dose én og eldre med dose tre.

«Hvis ikke flere uvaksinerte velger å vaksinere seg ganske raskt, kan ikke vaksinasjonsprogrammet gi mye mer effekt på forventet sykdomsbyrde», slår Folkehelseinstituttet fast i en fersk rapport.