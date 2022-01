To gutter ranet og utsatt for vold i Stavanger

NTB

To gutter i 17-årsalderen skal ha blitt slått og fraranet penger ved jernbanestasjonen på Jåttå i Stavanger søndag kveld.

Gjerningsmannen skal være en ung mann som løp i retning Gausel, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Politiet ble varslet om hendelsen av AMK. Politi og ambulanse er på stedet, og de to guttene blir undersøkt av helsepersonell.

Operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt sier til NTB at den ene av de to fornærmede har skader i ansiktet, mens den andre har et kutt.

– Det dreier seg om lettere skader, sier hun.

Politiet er på stedet for å samle opplysninger om hva som har skjedd.

– Politiet undersøker hva som har skjedd forut for hendelsen. Vi er usikre på om de involverte kjente hverandre fra før, men det er blant det vi forsøker å få klarlagt, sier Randulff.

Ingen er så langt pågrepet i saken.