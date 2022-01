Tog har kjørt på bil i Skjeberg

NTB

En personbil ble søndag ettermiddag påkjørt av et tog i Skjeberg i Østfold. To menn som satt i bilen, er tatt med til legevakt, opplyser politiet.

– Vitner på stedet sier at mennene satt i bilen da toget traff den, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde på en planovergang som verken var sikret med lys, lyd eller bom.

– De to i bilen skal ikke være alvorlig skadd ut fra de foreløpige vurderingene fra helsevesenet på stedet, opplyser Aas.

Han forteller at det først ble rekvirert luftambulanse, men at det ble avblåst. I stedet ble de to som satt i bilen, tatt med til legevakta i Sarpsborg. Det er snakk om to menn i 20-årene.

Totalvrak



Bilen skal være totalvrak, men Aas vet ikke noe om ødeleggelser på toget. Det var 16 personer om bord i toget, men ingen av dem skal være skadd, ifølge Aas.

Operasjonslederen forteller at politiet oppretter sak og etterforsker hendelsen som en ulykke.

Politiet opplyste om påkjørselen klokka 14.30 søndag.

Østfoldbanens vestre linje er stengt mellom Skjeberg og Sarpsborg inntil videre.

– Hvor lenge det varer avhenger i hovedsak av de undersøkelsene som politiet skal gjøre på stedet, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor.

Han kjenner ikke til omfanget av eventuelle skader på toget eller skinnene, men forsikrer at de vil undersøke dette grundig før togene skal kjøre igjen.