Uværet skaper kaos i Sør-Norge: Flere ras og stengte veier

Båtavganger er innstilt, folk er evakuert på grunn av steinras og en rekke fjelloverganger er stengt som følge av uværet som herjer i Sør-Norge.

Alle unntatt én fjellovergang stengt i Sør-Norge på grunn av uvær.

E16 over Filefjell er lørdag kveld den eneste fjellovergangen i Sør-Norge som ikke er stengt.

Riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 13 Vikafjellet, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 Strynefjellet, E134 Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedal er stengt, mens E16 Filefjell er åpen. Det melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Havneområdet i Stavanger stengt grunnet uvær

Havneområdet Vågen i Stavanger er stengt på grunn av uvær. Politiet ber folk holde seg unna området.

Det blåser godt lørdag kveld sørpå og her på E39 i Lyngdal ble veien sperret av trær som falt over veien i vinden. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Grunnet høy vannstand og kraftig vind blir Vågen nå stengt for kjøretøy, melder Sørvest politidistrikt ved 21.30-tiden lørdag kveld.

De oppfordrer folk til å holde seg unna området.

– Det er fare for at en av yrkesbåtene som ligger til kai ved Fisketorget kan slite seg og havne på land og skade bygninger og folk, melder politiet.

Brannvesenet i Oslo ber folk sikre gjenstander

Brannvesenet i Oslo, Asker og Bærum anbefaler sine innbyggere å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

– Meteorologisk institutt melder om kraftige vindkast i vårt område utover kvelden og natten. Publikum anbefales å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, melder Oslo 110-sentral på Twitter.

De ber også folk være oppmerksomme på trær og andre gjenstander som kan ligge i veibanen.

Nabo fikk trampoline inn stuevinduet

En uheldig beboer i Vormedal på Karmøy fikk lørdag kveld en overraskelse: Naboens trampoline kom inn gjennom vinduet.

– Det er ikke meldt om personskade i den forbindelse, melder politiet i sørvest.

Det er lørdag kveld farevarsel om kraftige vindkast i Sør-Norge. I løpet av dagen har også en rekke trær falt ned over veier i Rogaland

Stort skred i Sandnes

FV 53, 734 moh, retning Tyinkrysset, 29. januar 18.49)

I Forsand i Sandnes ble deler av en vei tatt da det gikk et stort steinskred som var 50–60 meter bredt og 100 meter langt lørdag ettermiddag.

Ingen personer ble skadd, men sju husstander på innsiden av raset er fullstendig isolert. Kommunen og brannvesenet er i dialog med dem og sørger for at de isolerte blir ivaretatt, skriver TV 2.

Geologene som har vært på stedet, har en foreløpig teori om årsaken til hvordan raset har skjedd, opplyser operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Brit Randulff til kanalen.

– Ut fra gamle flybilder er det blitt oppdaget et steinskred lenger oppe. Skredmassene har ligget i et bekkeløp og har trolig blitt reaktivert. Dette kalles et «flomskred», sier hun.

– Ikke gå ut hvis du ikke må

Det er varslet svært kraftig vind i helgen i forbindelse med uværet, som har fått navnet Malik i Danmark. Østafjells har meteorologene meldt om periodevis svært kraftige vindkast på opptil 30 meter per sekund.

Farevarselet gjelder både Agder, Telemark og Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark. Vest i landet er det i tillegg meldt om flomfare og jord-, sørpe- og flomskredfare parallelt med vinden.

Meteorologisk institutt ber folk på Vestlandet holde seg inne til uværet er over søndag ettermiddag. Det er på det verste varslet vindkast på opptil 42 meter sekundet.

– Hvis man kan vente med å ta en luftetur til søndag formiddag, kan det være lurt. Ikke dra ut hvis du ikke må, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder ved Meteorologisk institutt til Haugesunds Avis.

Nær 70 skademeldinger i forbindelse med uværet

Stavanger 20220129. Lørdag ettermiddag og kveld er det ventet full storm i Rogaland. Takplatene har falt ned i inngangspartiet på Tvedtsenteret på Forus i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

Forsikringsselskapet If har allerede innen lørdag kveld mottatt opp mot 70 skademeldinger etter uværet i Sør-Norge.

– Allerede lørdag ettermiddag kom de første vannskadene inn til If fra Vestland fylke og Agder. I de første timene var det mest skader som skyldtes kraftig nedbør, men senere har vindskadene kommet til, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Lørdag kveld er det en overvekt av skader fra den sterke vinden, men det er stort spenn i skadeomfanget: Alt fra vanninntrengning gjennom tak til løse gjenstander som har rammet biler.

Det er for tidlig å si noe om hva skadene utgjør i kroner og øre, ifølge Clementz.

– Dette er et uvær som kommer til å stå på i mange timer, og det vil ramme steder i Norge som normalt ikke har så mye vindvær. Av den grunn tror vi at det kan bli et ganske stort skadeomfang ved denne hendelsen. Skadeapparatet og samarbeidspartnerne våre står i beredskap til rykke ut for å reparere skadene, sier Clementz.

Tak, stein og trær blåser ned

I Sunnfjord gikk det ved 15.30-tiden et mindre snøskred som fører til at fylkesvei 5 er stengt. I Kvinnherad melder politiet at et tak har blåst av et uthus, mens i Stavanger er det problemer ved domkirken der det pågår byggearbeid.

– Stillasene og presenningene rundt domkirken står i fare for å løsne. Brannvesenet er på saken og forsøker å få tak i entreprenør, opplyser Sørvest politidistrikt. Like før meldte de også at et tak på en eldre bygning i Haugesund hadde blåst av.

Over E39 ved Bråtveit i Sveio ligger et tre over det ene kjørefeltet. Et tre sperrer også veien på bybroen i Stavanger.

I Bergen blåste tre stein på 30 kilo hver ned fra en fjellskrent og traff veggplater på en boligblokk i Hop. Det ble ikke meldt om personskade.

Stengte fjelloverganger og innstilte ferger

Color Line har på sin side innstilt alle lørdagens avganger på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals på grunn av kraftig vind.Foto: Henning Bagger / SCANPIX

Som følge av uværet er også en rekke fjelloverganger stengt i Sør-Norge. E16 Filefjell er lørdag kveld den eneste helt åpne fjellovergangen mellom øst og vest i Sør-Norge.

Color Line har på sin side innstilt alle lørdagens avganger på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals på grunn av kraftig vind.

– Vi innstiller avgangene på grunn av værprognosene. Det kommer til å blåse for mye, sier administrerende direktør Henrik Renneberg i Color Line Danmark til danske B.T.

Fotballbane kollapset utenfor Bergen



En fotballbane i Vaksdal utenfor Bergen kollapset lørdag kveld. Det var ikke folk på banen da ulykken skjedde.

Bilder av fotballbanen i Bergens Tidende viser at det har blitt et stort hull midt i banen.

– Heldigvis var det ikke folk på banen. Det er bare trist for Vaksdalsbygda at det har skjedd, sier Johnny Falkanger, leder i fotballstyret i Vaksdal Idrettslag.

Han sier det går en bekk i rør under banen, og mistenker at kollapsen kan knyttes til denne.

– Det er kanskje overvann som har gjort at det har seget sammen under banen, sier han.

– Et lykketreff at steinen ikke traff huset. Jeg var bare noen meter unna

Deler av et uthus ble knust av en flere tonn tung stein i Haus på Osterøy i Vestland. 23 ble evakuert, men de fleste får flytte hjem igjen lørdag ettermiddag.

Raset gikk like ovenfor et boligfelt bestående av 20 boliger, og de 23 personene som var hjemme på tidspunktet, ble evakuert. Ingen ble skadd.

– Alle er nå i sikkerhet fra dette området. Noen har dratt til venner og familie, mens andre er på skolen i nærheten, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Steinen som raste nedover fjellsiden, veier flere tonn og er om lag to ganger to meter stor, skriver Bergens Tidende.

– Det er et lykketreff at steinen ikke traff huset. Jeg var bare noen meter unna, sier Tore Iversen, eieren av uthuset som ble knust av steinen.