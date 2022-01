NTB

Kong Harald har testet negativt for covid-19, opplyser dronning Sonja til NRK. Kongen ble fredag sykmeldt med forkjølelsessymptomer.

– Det er bare en lett forkjølelse, opplyste hun til pressen i forbindelse med åpningen av en kunstutstilling i Tønsberg lørdag.

Kongen ble fredag sykmeldt i noen dager etter at han fikk forkjølelsessymptomer.

Dagen i forveien hadde utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) testet positivt for corona kun timer etter at hun hadde vært i audiens på Slottet.

– Jeg håper inderlig ikke at jeg har smittet kong Harald, dronning Sonja eller kronprins Haakon i audiensen i går, skrev utenriksministeren i en uttalelse til NTB fredag. Lørdag var hun lettet over at kongen hadde testet negativt.

– Jeg er svært glad og lettet over at hans majestet kong Harald har testet negativt for corona. Jeg ønsker han en god bedring for forkjølelsen, skriver Huitfeldt i en SMS til NRK.

Kronprins Haakon ledet statsråd fredag fordi kongen var sykmeldt. Kongeparet er trippeltvaksinert mot covid-19.