Stort steinskred i Sandnes – flere hus isolert

NTB

Deler av veien ble tatt da det gikk et stort steinskred i Forsand i Sandnes lørdag ettermiddag. Ingen personer skal være skadd.

Det er sju husstander på innsiden av raset som nå er fullstendig isolert. Kommunen og brannvesenet er i dialog med dem og sørger for at de isolerte blir ivaretatt, skriver TV 2.

Geologene som har vært på stedet, har en foreløpig teori om årsaken til hvordan raset har skjedd, opplyser operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Brit Randulff til kanalen.

– Ut fra gamle flybilder er det blitt oppdaget et steinskred lenger oppe. Skredmassene har ligget i et bekkeløp og har trolig blitt reaktivert. Dette kalles et «flomskred», sier hun.

Store steinblokker i skredet

Skredet er 50–60 meter bredt og ble utløst flere hundre meter ovenfor veien. Det er store steinblokker i skredet, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Det skal ikke være personer eller kjøretøy involvert, skriver de.

Skredet har imidlertid tatt med seg deler av veien, opplyser vaktleder Tor Magne Auestad i Rogaland brann og redning til Stavanger Aftenblad.

En beboer på Haukali opplyser til avisen at skredet stenger veien, og at beboerne er stengt inne. Skredet skal ha gått i nærheten av en hytte.

Saken oppdateres