Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 29. januar.

Avgjørelse om ulvejakta kan komme

22. desember åpnet Klima- og miljødepartementet for lisensfelling av 25 dyr i fire ulveflokker i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås. Jakten skulle ha startet 1. januar, men dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr ønsker å utsette fellingen inntil den såkalte Letjenna-saken er ferdig behandlet i rettssystemet. Den saken skal opp i lagmannsretten i juni. Oslo tingrett forbød foreløpig lisensfelling i revirene fra 1. januar, inntil kravet fra dyrevernsorganisasjonene ble behandlet.

Hagefugltellingen 2022

I dag og i morgen arrangeres den årlige hagefugltellingen, der alle som mater fugler ved boligen eller hytta, kan delta. Målet med tellingen er blant annet å skape interesse og øke kunnskapen om fugler og natur. Det er Birdlife, tidligere Norsk Ornitologisk Forening, som arrangerer tellingen.

Trump har folkemøte i Texas

USAs tidligere president Donald Trump holder sitt andre folkemøte i år, denne gangen i Conroe nord for Houston. Trump holdt lørdag for to uker siden et folkemøte foran tusener av tilhengere i Florence i Arizona.

Dronningen til Tønsberg

Dronning Sonja åpner utstillingen til Bjørn Ransve på Haugar kunstmuseum i Tønsberg klokken 13.30.

Melodi Grand Prix-delfinale

Det er klart for delfinale 3 i årets Melodi Grand Prix. Showet sendes direkte på NRK1 fra klokka 20 fra H3 Arena på Fornebu.