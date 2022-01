NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Zuccarellos Rangers-kompis hyllet

Mats Zuccarello fikk både mål og assist da Minnesota Wild vant 3-2 mot New York Rangers. Med det står nordmannen med hele 40 målpoeng på 33 kamper.

Før kampen i natt norsk tid ble vennen Henrik Lundqvist hyllet for sine 15 sesonger i Rangers. Det var Zuccarello som fikk overrekke pucken til svenske Lundqvist etter den seremonielle droppen før kampen. De tidligere lagkompisene ga hverandre en god klem.

Enda en smitterekord i Oslo

Det er registrert 5.928 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 764 flere enn torsdag og det høyeste tallet så langt under pandemien. På nasjonalt nivå er tallet siste døgn 21.519.

Tidligere innebar testregimet at en større andel av befolkningen ble anbefalt å ta en PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest. Omleggingene i testregimet har påvirket antallet registrerte tilfeller.

Biden sender soldater til Øst-Europa

USAs president Joe Biden sier at han snart skal sende et lite antall amerikanske soldater for å styrke Natos tilstedeværelse i Øst-Europa.

– Jeg skal flytte styrker til Øst-Europa og Nato-landene i nær fremtid. Men ikke for mange, sa Biden i natt norsk tid. Uttalelsen kom etter at Pentagon-talsmann John Kirby tidligere i uken sa at 8.500 amerikanske soldater skal gjøres klare til å utplasseres ved behov for å støtte Nato.

Danmark har fått ønskeliste fra Ukraina

Ukraina har overlevert en ønskeliste til Danmark over hvilke våpen landet har bruk for. Det sier den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba, ifølge den danske avisen Politiken.

Danmarks forsvarsdepartement har mottatt ønskelisten og opplyser at man diskuterer et bidrag til Ukraina, bestående av cyberrådgivere. Men departementet gir ikke svar på om det drøfter et eventuelt våpenbidrag.

Johnson og Putin skal snakke sammen

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal i helgen snakke med Russlands president Vladimir Putin.

Johnson har til hensikt å oppfordre Putin til å dempe den opptrappede spenningen knyttet til Ukraina, ta et skritt tilbake og satse på diplomatiske midler, opplyser Downing Street.

Joe Exotic dømt til 21 års fengsel

Joe Exotic, kjent fra serien «Tiger King», har tapt ankesaken og dømmes til 21 års fengsel for drapsforsøk på en rivaliserende dyreparkeier i USA.

Exotic, hvis egentlige navn er Joseph Allen Maldonado-Passage, ble i januar 2020 dømt til 22 års fengsel for å ha prøvd å leie to ulike menn til å drepe Carole Baskin, en rivaliserende dyreparkeier og aktivist.