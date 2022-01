Britiske forskere: Ny omikron-variant smitter enda raskere

– Omikron-coronavirusvarianten ser ut til å ha en betydelig vekstfordel i forhold til den for tiden dominerende BA.1-typen, ifølge UK Health Security Agency (UKHSA). Bilde av coronavirus laget av et elektronmikroskop, på vei ut av en infisert celle, etter å ha tvunget den til å lage kopier av viruset.

BA.2, som er en undertype av den hittil dominerende BA.1, ser nå ut til å ha egenskaper som gjør den enda mer smittsom.

Det bekrefter Storbritannias britiske helsesikkerhetsbyrå fredag.

Landet opplever nå en voldsom økning i smittede.

– Vi vet nå at BA.2 har en økt vekstrate som kan sees i alle regioner i England, sier Dr Susan Hopkins, Chief Medical Advisor for UK Health Security Agency (UKHSA), ifølge Reuters.

Samtidig har britiske helsemyndigheter varslet at påbud om munnbind og krav om vaksinepass avvikles i England.

Har ikke avdekket ulikheter i vaksinens effekt



Det foreligger foreløpig ikke sikre data om alvorlighetsgraden av BA.2 sammenlignet med BA.1, men på det nåværende tidspunkt er det ikke avdekket forskjeller i hvor effektiv vaksinene er mot de to omikron-variantene.

Ifølge tall for sykehusinnleggelser i Storbritania i tidsrommet mellom 24. november og 19. januar, skal flertallet av intensivinnleggelser være relatert til Delta-infeksjoner, og det til tross for at omikron nå er dominerende.

– Våre funn tyder på at den nåværende bølgen av omikron-infeksjoner neppe vil føre til en stor økning i alvorlig sykdom med høye nivåer av vaksinedekning og/eller naturlig immunitet, skriver UKHSA.

– Vi vet ikke om det er farligere

For fem dager siden uttalte Ali Mirazimi, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm, dette om den nye varianten som nå sprer seg i hele Skandinavia.

– Dette er veldig nytt, så kunnskapen er ganske liten foreløpig, men generelt tror vi at vaksinen vil fungere på denne varianten også. Vi vet ikke om det er mer smittsomt eller om det er farligere. Data tyder på at varianten ikke er farligere enn den første omikron-varianten BA.1, sa Mirazimi.

– Vi ser at andelen av den spesielt i Oslo øker

Også i Norge er den nye undervarianten i ferd med å spre seg. Ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport øker nå BA 2 kraftig i Norge. Varianten er foreløpig påvist hovedsakelig i Oslo.

– Vi følger denne daglig. Vi ser at andelen av den spesielt i Oslo øker. Nå inneholder over femten prosent av alle prøvene fra hovedstaden vi undersøker denne varianten, opplyser seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet, til NRK lørdag.