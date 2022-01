Person fastklemt under bil i Bergen

NTB

En person er frigitt og fraktet til sykehus etter å ha vært fastklemt under en bil i Åsane i Bergen. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet.

Klokken 13.09 fikk Vest politidistrikt melding om ulykken på Nyborg i Åsane, hvor en person var fastklemt under en bil.

Operasjonsleder Tatjana Knappen opplyser til BT at person skal være påkjørt. I en oppdatering skriver politiet at vedkommende er frigitt og at de gjør undersøkelser på stedet.

– Personene er på vei til Haukeland. Jeg vet foreløpig ikke noe om skadeomfanget, sier Knappen til avisen.

Brannvesenet er på stedet og bistår politiet.