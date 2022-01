Oslo kommune ber innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel

NTB

Lite nedbør over lang tid og nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder. Kommunen ber innbyggerne spare på vannet.

– Vannmagasinene våre, som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå på et relativt lavt nivå. For å forebygge vannmangel fram i tid, ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, sier direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund i Oslo i en pressemelding.