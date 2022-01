Isolasjonstiden for coronasmittede kan bli kortet ned

NTB

Fire dagers isolasjon for coronasmittede kan bli aktuelt i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. I dag er det seks dagers isolasjon for smittede.

– Det gjør vi en løpende vurdering av, så det kan komme endringer også på det i løpet av noe tid her i Norge, sier Guldvog til P4.

I Danmark kan man avslutte isolasjonen etter fire dager dersom man er symptomfri, og 1. februar gjenåpner landet.

Helsedirektoratet mener at vi kan lette på tiltakene, men at en full gjenåpning er for tidlig blant annet fordi økt smitte kan føre til høyt sykefravær. En forkortet isolasjonstid kan derfor være en god løsning, mener Guldvog.

– Nytten med det vil jo være å hindre at det blir et veldig høyt fravær på grunn av isolasjon. Men så vil jo det kunne innebære at noe flere blir smittet. Så blir det en avveining av disse to forholdene om når vi skal innføre en slik ordning i Norge, sier han.