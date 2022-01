NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Kurderne jakter på IS-krigere etter fengselsangrep



Kurdiske styrker har funnet mange titalls islamister skjult i Ghwayran-fengselet etter at det ble gjenerobret fra angripere fra IS. IS-angrepet på fengselet i Hasakeh i forrige uke utløste seks dager med harde kamper som har kostet minst 235 liv – blant dem 173 IS-krigere og 55 kurdiske soldater.

Kurdiske styrker (SDF) sa onsdag at de hadde tatt full kontroll over fengselet, men at de under opprenskningen fant 60–90 jihadister som hadde forskanset seg i en av fløyene.

Jubel for antivaksinekolonne i Canada

Kolonner med lastebiler på vei til et protestmøte i Ottawa mot vaksinekrav ble møtt av jublende mennesker med flagg og plakater i Toronto. Flere tusen mennesker er ventet til protestmøtet mot koronavaksiner og vaksinekrav i helgen, og kolonner med lastebiler har i flere dager vært på vei helt fra vestkysten.

Lastebilsjåførene protesterer særlig mot nye krav om vaksinepass for å krysse grensa til og fra USA med lastebilene. Canadas innenriksminister Marco Mendicino advarer mot å la seg lure til å tro på «demonstrantenes forvrengte påstander om at markeringen dreier seg om frihet».

Ny smittetopp i Oslo

Det er registrert 5.164 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Dette er det høyeste på ett døgn så langt under pandemien. For Norge som helhet er det registrert 24.288 smittede det siste døgnet.

Både for Oslo og på nasjonalt nivå er det blitt endring i testregimet som gjør at tallene nå ikke er direkte sammenlignbare med hva de var før 25. januar i år.

Snøvær i Midtøsten

Snø har lagt seg over store deler av Midtøsten. I Jerusalem gledet barna seg, men i Syria brakte gjorde snøen og kulda livet enda surere for flyktninger. Kuldebølgen som førte til snøkaos i Aten og Istanbul tidligere i uka, brakte med seg 15–25 centimeter snø i Jerusalem og høyereliggende områder på den okkuperte Vestbredden.

I Jerusalem utkjempet barna snøballkrig, og i løpet av dagen var Klippedomen og Al. Aqsa-moskeen dekket av et hvitt snølag. I Syria la snøen seg over teltene i flyktningleirene i det opprørskontrollerte nordvest, der familier forsøkte å holde varmen under presenningene.