Dommen mot bedrageri-tiltalt politiker faller fredag

NTB

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) får fredag dommen i saken der hun er tiltalt for grovt bedrageri mot Stortinget.

Påtalemyndigheten mente at Liadal har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser, skrev Aftenposten. Hun ble anmeldt etter en artikkel i avisen i april 2019.

Hennes forsvarer Erik Lea mente imidlertid at hun maksimalt kunne dømmes for å ha mottatt 52.000 kroner, dersom hun i det hele tatt skulle dømmes. Han presiserte at det ikke betyr at Liadal har fått 52.000 kroner for mye.

– Skal retten velge å dømme henne, så er denne summen et maksbeløp, sa Lea.

Han la ned påstand om at Liadal bør frifinnes.

Påtalemyndigheten la ned en påstand om ni måneders fengsel for Liadal.

Lang rettssak

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

Forholdene i tiltalen strekker seg fra 2016 til 2018. Ved å ha oppgitt feil opplysninger om reiser som enten ikke ble gjennomført, som ikke var knyttet til vervet hennes som stortingsrepresentant eller som ikke utløste noen rett til reiserefusjon, eller at opplysninger som ga en større utbetaling ble lagt til.

Ap-politikeren var i retten tydelig på at hun mente aldri å bevisst ha forsøkt å berike seg selv.

– Det er ikke gjort noe galt med vilje fra min side, sa Liadal og forklarte at feil er gjort fordi hun ikke var nøyaktig nok.

Rettssaken mot henne gikk over 32 dager, eller seks uker, i Oslo tingrett, i november og desember i fjor.

Får ikke etterlønn

I desember bestemte Stortingets presidentskap at Liadal ikke skulle få utbetalt etterlønn.

– Saken har vært behandlet i presidentskapet i dag, og det ble besluttet at søknaden om etterlønn fra Hege Haukeland Liadal avslås, sa stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB.

Gharahkhani understrekte at en stortingsrepresentant ikke har noe rettskrav på verken fratredelsesytelse eller etterlønn.

– Selv om Liadal ennå ikke er rettskraftig dømt etter tiltalen, foreligger det et tillitsbrudd ut fra det hun selv har erkjent i saken, sa han da.